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В Риме госпитализирован режиссёр Тинто Брасс 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Итальянский кинорежиссёр Тинто Брасс доставлен в римскую больницу «Сант-Андреа» и находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжёлое.
По словам супруги режиссёра Катерины Варци, накануне вечером 86-летний Брасс испытал резкий скачок температуры, после чего был срочно госпитализирован.
«Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением», — приводит слова Варци итальянская газета Corriere della Sera.
Известность Тинто Брасс получил благодаря такими кинокартинами как «Калигула», «Салон Китти», «Миранда».
В июне 2019 года на 97-ом году жизни скончался итальянский режиссёр Франко Дзефирелли.
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Общество , Франко Дзефирелли , Сorriere della sera , Рим
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