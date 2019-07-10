В Риме госпитализирован режиссёр Тинто Брасс

Итальянский кинорежиссёр Тинто Брасс доставлен в римскую больницу «Сант-Андреа» и находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжёлое.

По словам супруги режиссёра Катерины Варци, накануне вечером 86-летний Брасс испытал резкий скачок температуры, после чего был срочно госпитализирован.

«Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением», — приводит слова Варци итальянская газета Corriere della Sera.

Известность Тинто Брасс получил благодаря такими кинокартинами как «Калигула», «Салон Китти», «Миранда».