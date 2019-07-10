Познер жестко отчитал оскорбившего Путина журналиста

Ранее Габуния в эфире программы «Постскриптум» на «Рустави 2» нецензурно высказался о Путине и его родителях.

Познер отметил, что в любой стране после такого поведения журналист был бы уволен и вряд ли нашел бы работу в этой профессии. Познер подчеркнул, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение, но права на оскорбления нет ни у кого, в особенности у журналистов.

«Очевидно, что в Грузии идет предвыборная борьба, идет борьба за голоса, и, видимо, есть расчет, что тот, кто ловчее разыграет русофобскую карту, добьется победы», — отметил Познер.

Он добавил, что для него Габуния перестал быть журналистом именно из-за нарушения принципов профессии, а не из-за антироссийской позиции.

Ранее на фоне протестов в Грузии, где прозвучали антироссийские лозунги, российским авиакомпаниям запретили возить пассажиров в Грузию, а грузинским — летать в РФ. Также российские власти посоветовали туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию.

Позже после заявлений Габунии депутаты Госдумы призвали ввести запрет на поставки из Грузии вина, воды и на денежные переводы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила поведение грузинского телеведущего. Она предположила, что его слова были направлены «на провоцирование новой войны», и призвала Россию не отвечать на провокации радикальных сил. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал выступление Габунии «отвратительной провокацией и попыткой дестабилизировать страну».

Через некоторое время стало известно об отстранении Габунии от работы на два месяца.

Сам Путин выступил против эмбарго в отношении Грузии «из уважения к грузинскому народу».