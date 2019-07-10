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Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году 

ТК «Звезда» + ещё 7 52 минуты назад
В электронном паспорте не будет платежных сервисов, но основные документы он будет в себя включать: водительское удостоверение, СНИЛС, прописку и другие важные сведения.
Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.
«Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы, но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято. Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться прежде всего на желание людей», — рассказал Акимов.
Он отметил, что люди, которые не приемлют электронные системы, смогут продолжать пользоваться бумажной версией паспорта — в приоритете остается удобство.
Также политик назвал положительные стороны такого нововведения, среди которых почти мгновенное заполнение полей при заходе в любое госучреждение, а также быстрая идентификация при покупке авиа— и железнодорожных билетов, регистрация в поликлинике и заполнение заявлений.
«Я уже не говорю о том, что сложную сделку за вас вообще невозможно будет подделать, потому что мы ужесточаем законодательство в сфере электронной подписи», — цитирует Акимова радиостанция «Говорит Москва».
Он добавил, что в электронном паспорте не будет платежных сервисов, но основные документы он будет в себя включать: водительское удостоверение, СНИЛС, прописку и другие важные сведения.
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Комментарии17
Общество , Видео , Максим Акимов , Радиостанция "Говорит Москва"
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