Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

В электронном паспорте не будет платежных сервисов, но основные документы он будет в себя включать: водительское удостоверение, СНИЛС, прописку и другие важные сведения.

Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов

«Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы, но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято. Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться прежде всего на желание людей», — рассказал Акимов.

Он отметил, что люди, которые не приемлют электронные системы, смогут продолжать пользоваться бумажной версией паспорта — в приоритете остается удобство.

Также политик назвал положительные стороны такого нововведения, среди которых почти мгновенное заполнение полей при заходе в любое госучреждение, а также быстрая идентификация при покупке авиа— и железнодорожных билетов, регистрация в поликлинике и заполнение заявлений.

«Я уже не говорю о том, что сложную сделку за вас вообще невозможно будет подделать, потому что мы ужесточаем законодательство в сфере электронной подписи», — цитирует Акимова радиостанция «Говорит Москва».

Он добавил, что в электронном паспорте не будет платежных сервисов, но основные документы он будет в себя включать: водительское удостоверение, СНИЛС, прописку и другие важные сведения.