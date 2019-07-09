«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей при виде Путина

«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей в обморок на встрече с Путиным

«Я помогла ей как девочка девочке. Чисто по-женски помогла», — сказала она Life.ru.

Ранее сообщалось, что одной из участниц встречи с президентом России в Уральском федеральном университете стало плохо. Ее вынесли из зала на руках в сопровождении Татьяны Голиковой.

Владимир Путин попросил оказать студентке помощь и найти врача.