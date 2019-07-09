«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей при виде Путина

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что во время встречи президента России Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета помогла упавшей в обморок студентке «как девочка девочке».
«Я помогла ей как девочка девочке. Чисто по-женски помогла», — сказала она Life.ru.
Ранее сообщалось, что одной из участниц встречи с президентом России в Уральском федеральном университете стало плохо. Ее вынесли из зала на руках в сопровождении Татьяны Голиковой.
Владимир Путин попросил оказать студентке помощь и найти врача.