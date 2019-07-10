Сергея Захарова похоронили через три месяца после смерти 

Прах народного артиста СССР Сергея Захарова захоронили через три месяца после его смерти. Об этом рассказала «Собеседнику» подруга артиста.
По ее словам, супруга Захарова отказалась хоронить его на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге, где находятся могилы всех знаменитых людей города. О желании быть похороненным на этом кладбище рядом с руководителем Ленинградского мюзик-холла Ильей Рахлиным говорил и сам Захаров.
Однако жена певца отказалась от места на Комаровском кладбище и долгое время держала в секрете, где захоронен прах ее мужа.
Позже выяснилось, что три месяца урна с прахом народного артиста простояла дома у его жены, а затем она захоронила его на кладбище в Зеленогорске под Петербургом, где несколько лет назад Захаров построил дом.
«Все поклонники Сергея были в ужасе. Это в голове не укладывается: как можно три месяца держать урну дома? К тому же Сережа очень просил быть похороненным на Комаровском кладбище. Почему не выполнили его просьбу?» — возмущается подруга Захарова.
Собеседница издания также заявила, что жена артиста отказалась устраивать прощание и не пустила на церемонию его поклонников.
Певец Сергей Захаров скончался 14 февраля на 69-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.