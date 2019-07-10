Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергея Захарова похоронили через три месяца после смерти 

Рамблер + ещё 5 5 минут назад
Прах народного артиста СССР Сергея Захарова захоронили через три месяца после его смерти. Об этом рассказала «Собеседнику» подруга артиста.
По ее словам, супруга Захарова отказалась хоронить его на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге, где находятся могилы всех знаменитых людей города. О желании быть похороненным на этом кладбище рядом с руководителем Ленинградского мюзик-холла Ильей Рахлиным говорил и сам Захаров.
Однако жена певца отказалась от места на Комаровском кладбище и долгое время держала в секрете, где захоронен прах ее мужа.
Позже выяснилось, что три месяца урна с прахом народного артиста простояла дома у его жены, а затем она захоронила его на кладбище в Зеленогорске под Петербургом, где несколько лет назад Захаров построил дом.
«Все поклонники Сергея были в ужасе. Это в голове не укладывается: как можно три месяца держать урну дома? К тому же Сережа очень просил быть похороненным на Комаровском кладбище. Почему не выполнили его просьбу?» — возмущается подруга Захарова.
Собеседница издания также заявила, что жена артиста отказалась устраивать прощание и не пустила на церемонию его поклонников.
Певец Сергей Захаров скончался 14 февраля на 69-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Комментарии1
Общество , Видео , Сергей Захаров , Илья Рахлин , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната2
Саакашвили рассказал, кого ему напоминает Путин40
У убитой в Москве стюардессы была пикантная подработка12
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг16
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак4
Видео
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
01:34
Изгнанный Зеленским «разбойник» намерен судиться
Украина В мире
00:13
Искрящийся трамвай сняли на видео
Новости Москвы
05:06
Украина захотела от России отмены санкций
В мире Украина
04:01
Зеленский пригрозил расправой за телемост с Россией
Украина В мире
00:35
Армения переживает крупнейший блэкаут
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение