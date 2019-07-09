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В России упростили процедуру подтверждения инвалидности 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Госдума приняла законопроект, согласно которому обмен необходимыми документами для получения инвалидности будет происходить в электронном виде. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, закон связан с началом работы информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». Пенсионный фонд России обяжут предоставлять туда все необходимые сведения в электронной форме. Если необходимых документов там не окажется, человек с инвалидностью сможет предоставить их в бумажном виде.
«После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра», — добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он также отметил, что документ коснется более 11 миллионов россиян с инвалидностью.
Кроме того, благодаря новому закону у людей с ограниченными возможностями отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку. Теперь его можно будет оформить вне зависимости от региона на портале госуслуг.
Количество мест для стоянки транспортных средств инвалидов I и II групп на парковках общего пользования планируется увеличить до 10 процентов от общего числа мест. Для того, чтобы парковаться на местах для инвалидов, на машине должен быть установлен специальный опознавательный знак, а информация о ней должна быть внесена в «Федеральный реестр инвалидов».
Закон должен вступить в силу 1 июля 2020 года.
Ранее в мае сообщалось, что правительство своим постановлением упростило процедуру и сократило сроки освидетельствования граждан для получения инвалидности. Теперь для направления на медико-социальную экспертизу нужно письменное согласие гражданина. Полученного направления будет достаточно для прохождения процедуры.
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Комментарии
Общество , Вячеслав Володин , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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