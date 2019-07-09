Россияне больше не верят экстрасенсам

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, как они относятся к предсказаниям известных экстрасенсов.

79% опрошенных не верят в их предсказания, объясняя это тем, что у экстрасенсов есть хорошее аналитическое мышление, но вот экстрасенсорные способности у них совершенно отсутствуют.

21% респондентов ответили, что верят в предсказания экстрасенсов, поскольку многое из того, что было предсказано известными людьми, сбывалось.

Всего в опросе приняли участие 6578 человек.

В Сети стали обсуждать новое пророчество от «эстрадного телепата» Вольфа Мессинга , в котором якобы говорится о том, что в конце второго десятилетия XXI века Россия втянется в кровавый конфликт, противостоять в котором ей будут США и Китай.

В сообщениях на эту тему также говорится, что Мессинг предсказал гибель всего человечества в грядущей войне.