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16 часов голодания: Екатерина Андреева рассказала о жёсткой диете 

Рамблер + ещё 5 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала подписчикам в Instagram секрет своей хорошей физической формы. По её словам, тайна в диете, которая для некторых может показаться слишком суровой.
Пост о предпочтениях телеведущей в еде появился в соцсети 8 июля. Андреева, находясь на отдыхе в Греции, показала подписчикам из чего состоит её завтрак.
«Яйца пашот, каша, сваренная на молоке без лактозы, мятный чай, черешня, сыры авокадо, лосось и омлет из белков», — перечислила на видео ведущая новостей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Каким должен быть правильный #завтрак?Правильно-вкусным! Но хорошо бы ещё и полезным. В @nanaprincesshotel это очень хорошо понимают и для любителей #зож предлагают полный набор #вкусняшки, но без вредностей. Одни полезности вам принесут прямо на балкон. А как день начнётся -так и продолжится. Энергии будет много, вялости мало. А вот вечером надо всё врагу отдавать и побольше, пусть ест, радуется, добреет и от доброты перестаёт быть врагом😜. В Москве я вообще ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем и потому завтрак-любимый приём пищи. А система голодания по 16 часов в день (включая 8 часов сна, что значительно облегчает ничегонеедение😋) называется Fasting — 16/8 и это точно хАрАшО. Проверено на себе! Ох, уж эта Настя @a_ragozina! Звать приходится 😋!Приятного аппетита, Дарлинги. Все начинаем так любить себя❤️, что на 16 часов забываем что такое #еда. А?Что? Еда? Не слышали про такое!😂😂😂😜😜😜😋😋😋 И спасибоооо @teztourellada за организацию такого завтрака и не только… 😝 Они научили меня… впрочем об этом завтра, будет мега-круто, весело и познавательно. 💯💯💯 #вкусно #нямням #вкусняшка #фрукты #здоровоепитание #каша #овсянка #вкусноиполезно #отдыхвгреции #греция #мирдолжензнатьчтояем #freshfood #porridge #breakfastbowl #food #breakfast #fruits #foodlover #NanaPrincess #greece #NanaPrincessHotel #teztourgreece #teztour #яемвсемнемало #kateproductionпредставляет #снамиопасноноинтересно

Публикация от  Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

В сопроводительном сообщении Андреева подчеркнула, что с таким рационом днём «энергии будет много, а вялости мало». При этом она отметила, что вечером всю еду надо «отдавать врагу».
«В Москве я вообще ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем.. система голодания по 16 часов в день называется Fasting — 16/8 и это точно хАрАшО», — пояснила телеведущая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом Андреева призвала всех подписчиков, которые по-настоящему любят себя присоединиться к диете.
«Все начинаем так любить себя, что на 16 часов забываем что такое #еда», — написала она.
Комментарии
Общество , Екатерина Андреева , Греция
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