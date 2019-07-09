16 часов голодания: Екатерина Андреева рассказала о жёсткой диете

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала подписчикам в Instagram секрет своей хорошей физической формы. По её словам, тайна в диете, которая для некторых может показаться слишком суровой.

Пост о предпочтениях телеведущей в еде появился в соцсети 8 июля. Андреева, находясь на отдыхе в Греции , показала подписчикам из чего состоит её завтрак.

«Яйца пашот, каша, сваренная на молоке без лактозы, мятный чай, черешня, сыры авокадо, лосось и омлет из белков», — перечислила на видео ведущая новостей.

В сопроводительном сообщении Андреева подчеркнула, что с таким рационом днём «энергии будет много, а вялости мало». При этом она отметила, что вечером всю еду надо «отдавать врагу».

«В Москве я вообще ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем.. система голодания по 16 часов в день называется Fasting — 16/8 и это точно хАрАшО», — пояснила телеведущая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом Андреева призвала всех подписчиков, которые по-настоящему любят себя присоединиться к диете.