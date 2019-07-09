«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях

Блогер Мила Левчук прочла комментарии к фотосессии Маргариты Грачевой и оцепенела — множество мужчин и женщин винят девушку в том, что бывший муж отрубил ей руки.

В начале июля 2019-го Маргарита Грачева опубликовала в своем инстаграме фотосессию со своим участием. На снимках она предстала в нижнем белье, черном жилете и грубых ботинках того же цвета. Девушка не прятала протез правой руки и шрамы на левых руке и ноге.

Фото понравились не всем пользователям социальных сетей. Несколько примеров вчера в своем инстаграме привела блогер Мила Левчук. На них мужчины и женщины винят Грачеву в легкодоступности, желании «словить» хайп на собственной трагедии и даже провоцировании мужа на поступок, за совершение которого он был лишен свободы.

«Не зря, видать, руки отрубил», — написал один из комментаторов.

Левчук, в свою очередь, призвала не винить жертв в том, что с ними сделали психопаты и насильники, а Маргариту Грачеву назвала смелой, чудесной и яркой «девочкой», которая учится принимать себя «новой» и решилась почувствовать свою сексуальность.