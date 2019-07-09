«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях 

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Иногда мне страшно, кажется, что планету захватили киборги 😭 насколько люди бывают нелюдями! Я просто оцепенела, когда прочитала комментарии (см. карусель) Какая жестокость и бездушие. Это #виктимблейминг, он же #самадуравиноватинг. Например, в истории Маргариты Грачевой @margoritka1211 которой муж отрубил руки (дорогая, пожалуйста, не читай скрин в карусели! Очень прошу!) нашлись мужчины, которым важно подвести условно разумную базу под поступок психопата. И они нашли обоснования в якобы распутном поведении жертвы. Без доказательств, на основе фотосессии! А женщины, которые до смерти боятся оказаться на её месте, как любая из нас, отмахиваются от ужаса белым пальто: так себя ведёт, значит заслужила, а я так себя не веду и со мной ничего плохого не случится. Увы, плохое случается не потому что жертва не предусмотрела, спровоцировала, была глупой, плохой и недостойной. А потому что в мире есть психопаты, жестокие, бездушные насильники. Зло такого рода происходит еще и оттого, что общество толерантно к такому насилию. У меня есть знакомый, который делает ню фотосессии женщинам в качестве терапии. Приходят к нему разбитые, разрушенные, страдающие, их красят, причесывают и снимают яркими, красивыми, сексуальными. И что-то внутри меняется. Они узнают себя такими, какими никогда не были, но могут быть! Рита — смелая, чудесная, яркая девочка, которая решилась чувствовать свою сексуальность в шрамах, с протезом, которая учится принимать себя новой, такой. А фото к статье я выбрала такое, где на мне одежды меньше, чем на Рите на этих фото и никто, я надеюсь, не считает, что за них мне стоило бы руки отрубить. Для чего я пишу этот пост? Чтобы просить вас. Посмотрите на комментарии, на крайнее проявление виктимблейминга, ужаснитесь. Если нет, представьте, что это говорят о вас, о самом большом горе в вашей жизни. И НИКОГДА, слышите? Никогда не кидайте обвинениями в сторону тех, кто пострадал. Обвиняют прокуроры, а мы всего лишь наблюдатели. Не информированные, обычные люди, но все же люди, нужно помнить об этом! Я хочу, чтобы виктимблейминг стал стыдным. Позорным. Неприемлемым. Кто со мной?
«Не зря, видать, руки отрубил», — написал один из комментаторов.