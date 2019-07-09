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Умер Фернандо де ла Руа 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа, сообщает РИА "Новости".
Де ла Руа был 81 год.
Он был президентом Аргентины с декабря 1999 по декабрь 2001.
В 2007 году Де ла Руа было предъявлено обвинение в причастности к убийству пяти человек.
Де ла Руа занимал президентский пост с 1999 по 2001 годы и был вынужден уйти в отставку в связи с разразившимся экономическим кризисом в стране. Тысячи человек, чьи банковские вклады были заморожены, регулярно устраивали массовые акции протеста. Для разгона манифестантов полиция применяла оружие и слезоточивый газ, что привело к гибели людей. Сам президент вскоре после начала кризиса бежал из страны.
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