Умер Фернандо де ла Руа

Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа, сообщает РИА "Новости".

Де ла Руа был 81 год.

Он был президентом Аргентины с декабря 1999 по декабрь 2001.

В 2007 году Де ла Руа было предъявлено обвинение в причастности к убийству пяти человек.

Де ла Руа занимал президентский пост с 1999 по 2001 годы и был вынужден уйти в отставку в связи с разразившимся экономическим кризисом в стране. Тысячи человек, чьи банковские вклады были заморожены, регулярно устраивали массовые акции протеста. Для разгона манифестантов полиция применяла оружие и слезоточивый газ, что привело к гибели людей. Сам президент вскоре после начала кризиса бежал из страны.