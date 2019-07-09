Путин подарил красноярскому школьнику щенка

Красноярскому пятикласснику вручили подарок от президента России Владимира Путина — щенка золотистого ретривера, сообщили РИА Новости в министерстве образования Красноярского края

После Нового года мальчик написал главе государства письмо с просьбой подарить щенка золотистого ретривера. Он отметил, что верит, что "чудеса сбываются", и он хочет, чтобы у него был добрый друг.

"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок — щенка золотистого ретривера", — говорится в сообщении.

Арсений обучается по адаптированной программе в сопровождении тьютора в красноярской школе.