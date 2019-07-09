Иван Краско уходит в монастырь

88-летний Краско рассказал, что живёт на даче у одной из своих дочерей, поскольку не хочет находиться рядом с третьей женой Натальей Вяль , с которой у него возникают постоянные скандалы. Артист заявил, что хочет уединения, поэтому подумывает

об уходе в мужской монастырь. При этом дети актёра против его решения, считая, что там отец не получит должного внимания.

«Пап, мы тебя очень любим и не понимаем, куда ты собираешься уезжать, ведь нигде ты не получишь такого тепла, уюта и любви, как дома, в семье, среди родных», — отметил сын артиста Фёдор Краско.