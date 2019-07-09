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Иван Краско уходит в монастырь 

Рамблер + ещё 3 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Актёр Иван Краско в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале завил о намерении уйти в монастырь. Решение пришло к артисту из-за непонимания детей и некогда любимых женщин.
88-летний Краско рассказал, что живёт на даче у одной из своих дочерей, поскольку не хочет находиться рядом с третьей женой Натальей Вяль, с которой у него возникают постоянные скандалы. Артист заявил, что хочет уединения, поэтому подумывает
об уходе в мужской монастырь. При этом дети актёра против его решения, считая, что там отец не получит должного внимания.
«Пап, мы тебя очень любим и не понимаем, куда ты собираешься уезжать, ведь нигде ты не получишь такого тепла, уюта и любви, как дома, в семье, среди родных», — отметил сын артиста Фёдор Краско.
В эфире четвёртая по счёту супруга артиста 28-летняя Наталья Шевель заявила, что до сих пор любит Краско, подчеркнув, что их союз разрушила Вяль. В ответ актёр не исключил, что в скором времени воссоединится с молодой бывшей женой.
Комментарии
Общество , Наталья Вяль , Наталья Шевель , Иван Краско
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