Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малахов записал видеообращение к Зеленскому 

Рамблер 41 минуту назад
Телеведущий Андрей Малахов заявил, что не ожидал такой реакции на идею провести телемост между Москвой и Киевом и призвал главу Украины Владимира Зеленского защитить украинских журналистов от расправы. Свое обращение он разместил в Instgram.
«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы (…) журналисты, а также члены их семей, не пострадали», — заявил Малахов.
Он подчеркнул, что далек от политики, а целью телемоста назвал рассказ людям о том, что «читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой».
Ранее телеканалы «Россия 1» и NewsOne анонсировали проведение телемоста «Надо поговорить». Телемост был запланирован на 12 июля. С российской стороны ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов. Однако 8 июля украинский канал объявил об отмене телемоста из-за «прямых угроз физической расправы» в отношении журналистов и их близких.
Комментарии99
Общество , Видео , Мария Ситтель , Владимир Зеленский , Василий Голованов , Андрей Малахов , Елена Кирик , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одно условие: есть ли смысл встречи Путина и Зеленского3
«Пролили кровь»: в Молдавии чествуют фашистов
«Не надо наказывать всю страну из-за одного подонка»509
Путин дал эксклюзивное интервью Стоуну32
Соловьев уличил «Рустави-2» в обмане13
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
01:03
Житель Курска отсудил 2 миллиона у Минфина РФ
Общество
00:20
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот
Криминал Происшествия
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
10:01
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение