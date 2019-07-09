Телеведущий Андрей Малахов заявил, что не ожидал такой реакции на идею провести телемост между Москвой и Киевом и призвал главу Украины Владимира Зеленского защитить украинских журналистов от расправы. Свое обращение он разместил в Instgram.
«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы (…) журналисты, а также члены их семей, не пострадали», — заявил Малахов.
Он подчеркнул, что далек от политики, а целью телемоста назвал рассказ людям о том, что «читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой».
Ранее телеканалы «Россия 1» и NewsOne анонсировали проведение телемоста «Надо поговорить». Телемост был запланирован на 12 июля. С российской стороны ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов. Однако 8 июля украинский канал объявил об отмене телемоста из-за «прямых угроз физической расправы» в отношении журналистов и их близких.