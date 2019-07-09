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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после отмены телемоста между Москвой и Киевом. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Он призвал украинского лидера «как гаранта Конституции» защитить коллег. «Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», — заявил Малахов.
Журналист пояснил, что цель телемоста сводилось к тому, чтобы «показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой». Он заключил, что хоть и далек от политики, хотел устроить «праздник улыбок и счастья».
Телемост между Москвой и Киевом был запланирован на 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. С российской стороны ведущими должны были выступить Андрей Малахов и Мария Ситтель. Однако позднее украинские журналисты сообщили о массированной атаке со стороны некоторых политических партий и отменили трансляцию.
Зеленский раскритиковал идею телемоста, заявив, что это может разделить страну на два лагеря. Кроме того, по его мнению, сложившуюся ситуацию политики будут использовать для пиара и попадания в Верховную Раду.
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Общество , Мария Ситтель , Владимир Зеленский , Андрей Малахов , Верховная Рада , Киев , Москва
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