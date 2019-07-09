Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Он призвал украинского лидера «как гаранта Конституции» защитить коллег. «Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», — заявил Малахов.

Журналист пояснил, что цель телемоста сводилось к тому, чтобы «показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой». Он заключил, что хоть и далек от политики, хотел устроить «праздник улыбок и счастья».

Телемост между Москвой и Киевом был запланирован на 12 июля в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. С российской стороны ведущими должны были выступить Андрей Малахов и Мария Ситтель . Однако позднее украинские журналисты сообщили о массированной атаке со стороны некоторых политических партий и отменили трансляцию.