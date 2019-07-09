Раз в два года: Когда могут лишить отпуска

Российское законодательство запрещает два года подряд не предоставлять ежегодный отпуск. При этом у работодателя есть право не отпустить работника в отпуск, если его уход скажется на работе предприятия неблагоприятно.

В таких случаях работодатель обязан получить согласие сотрудника на перенос отпуска. При этом использовать его можно будет не позднее, чем через год после окончания года, за который отпуск предоставляется.

Кроме того, в Роструде рассказали, что работодатель может вернуть работника из отпуска. Более того, обстоятельства, по которым это возможно, определяются самим работодателем.

В случае отзыва из отпуска положенные дни отдыха могут быть использованы работником в течение текущего и следующего рабочих годов.