Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раз в два года: Когда могут лишить отпуска 

Рамблер + ещё 12 56 минут назад
Фото: ТАСС
Работодателям позволено не отпускать работников в отпуск, но только раз в два года. Об этом «Российской газете» рассказали в Федеральной службе по труду и занятости.
Российское законодательство запрещает два года подряд не предоставлять ежегодный отпуск. При этом у работодателя есть право не отпустить работника в отпуск, если его уход скажется на работе предприятия неблагоприятно.
В таких случаях работодатель обязан получить согласие сотрудника на перенос отпуска. При этом использовать его можно будет не позднее, чем через год после окончания года, за который отпуск предоставляется.
Кроме того, в Роструде рассказали, что работодатель может вернуть работника из отпуска. Более того, обстоятельства, по которым это возможно, определяются самим работодателем.
В случае отзыва из отпуска положенные дни отдыха могут быть использованы работником в течение текущего и следующего рабочих годов.
Общество , Роструд , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одно условие: есть ли смысл встречи Путина и Зеленского3
«Пролили кровь»: в Молдавии чествуют фашистов
«Не надо наказывать всю страну из-за одного подонка»509
Путин дал эксклюзивное интервью Стоуну32
Соловьев уличил «Рустави-2» в обмане13
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
01:03
Житель Курска отсудил 2 миллиона у Минфина РФ
Общество
00:20
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот
Криминал Происшествия
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
10:01
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
<