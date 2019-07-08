Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зейналова захотела «набить морду» Габунии 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: facebook.com
Телеведущая НТВ Ирада Зейналова прокомментировала ругань грузинского телеведущего Георгия Габуния в адрес Владимира Путина, отметив, что журналист «Рустави 2» мог выбрать «менее позорный способ бороться с собственным ощущением ничтожества».
Оскорбившего Путина ведущего "Рустави 2" наказали
«Сделал он — а стыдно нам. Страну опозорил он — а обсуждаем мы. Он сейчас страшно горд: есть такой бобчинский, сама президент про меня написала. И ждет, когда въедут по морде, — это будет за политику, этопутинвиноват. Явно катает в голове: «как я!» Скажу прямо — никак. Стыдно жутко», — написала она в своем Facebook.
Она добавила, что еще хуже тот факт, что его начальник «такое поддержал».
«Потому что уже статистика получается. Мужчины так себя ведут, джигиты. Истерик из лавровской цитаты. Не провокатор — позорник. И вопрос у меня к нему очень простой: неужели не придумал менее позорного для своей страны способа бороться с собственным ощущением ничтожества? Ну фу же», — написала она.
По ее словам, Габуния оскорбил «нормальные человеческие понятия о чести» других жителей Грузии.
«Путин бить ему морду не будет — хотя знаю, что может, питерские дворы он помнит. Уверена, что не мужики должны с оскорбившим разбираться, не про журналистику с ним надо говорить, не надо, все проще. Готова набить оскорбившему меня, могилы и моих близких морду — по-простому, по-дворовому. Да, испачкать руки. Да, по-бабьи, но в реальности. Не в эфире за тысячи километров. Потому что дно должно быть наказуемо», — заявила она.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что Георгий Габуния является позором своего народа и против него нужно возбудить уголовное дело.
Вечером в понедельник у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании.
Ранее Габунию отстранили от эфиров на два месяца.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем грозит Грузии выходка Габунии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Басилашвили призвал Габунию извиниться Россияне аннулировали 80% броней на морских курортах Грузии Священник объяснил свои слова об интеллекте женщин
Комментарии31
Общество , Ирада Зейналова , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Тбилиси начались столкновения364
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»209
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину29
«Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой»47
Белоруссия уличила Россию в обмане113
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
10:01
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину
В мире
01:11
США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2
Армия Оружие
04:56
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ
Политика
00:19
Порошенко пообещал «дать по морде» недовольным украинцам
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение