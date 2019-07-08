Зейналова захотела «набить морду» Габунии

Телеведущая НТВ Ирада Зейналова прокомментировала ругань грузинского телеведущего Георгия Габуния в адрес Владимира Путина , отметив, что журналист «Рустави 2» мог выбрать «менее позорный способ бороться с собственным ощущением ничтожества».

«Сделал он — а стыдно нам. Страну опозорил он — а обсуждаем мы. Он сейчас страшно горд: есть такой бобчинский, сама президент про меня написала. И ждет, когда въедут по морде, — это будет за политику, этопутинвиноват. Явно катает в голове: «как я!» Скажу прямо — никак. Стыдно жутко», — написала она в своем Facebook.

Она добавила, что еще хуже тот факт, что его начальник «такое поддержал».

«Потому что уже статистика получается. Мужчины так себя ведут, джигиты. Истерик из лавровской цитаты. Не провокатор — позорник. И вопрос у меня к нему очень простой: неужели не придумал менее позорного для своей страны способа бороться с собственным ощущением ничтожества? Ну фу же», — написала она.

По ее словам, Габуния оскорбил «нормальные человеческие понятия о чести» других жителей Грузии.

«Путин бить ему морду не будет — хотя знаю, что может, питерские дворы он помнит. Уверена, что не мужики должны с оскорбившим разбираться, не про журналистику с ним надо говорить, не надо, все проще. Готова набить оскорбившему меня, могилы и моих близких морду — по-простому, по-дворовому. Да, испачкать руки. Да, по-бабьи, но в реальности. Не в эфире за тысячи километров. Потому что дно должно быть наказуемо», — заявила она.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что Георгий Габуния является позором своего народа и против него нужно возбудить уголовное дело.

Вечером в понедельник у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании.

Ранее Габунию отстранили от эфиров на два месяца.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем грозит Грузии выходка Габунии.