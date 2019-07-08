Приемную семью найдут для искалеченной девочки из Ингушетии

Семилетняя девочка из Ингушетии стала жертвой истязаний предположительно собственной тети. Ребенку будут найдены новые благополучные опекуны. Об этом сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «Интерфакс».

По ее словам, предпочтение при выборе семейной пары будет отдаваться местным жителям. Это обусловлено тем, что компетентные органы смогут следить за ситуацией в семье и осуществлять контроль.

Новым родителям передадут девочку после завершения необходимого лечения. На данный момент ребенок находится в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Леонида Рошаля

Медики диагностировали у малышки ожоги, некроз пальцев правой руки и серьезные изменения мышц плеча. Девочке грозит ампутация одной из кистей рук. За состоянием ее здоровья наблюдает консилиум врачей.

Ребенка со следами серьезных побоев привела в больницу Назрани ее тетя. После осмотра было принято решение о переводе девочки в Москву. Родственницу маленькой пациентки задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, также было возбуждено уголовное дело.