Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии

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Вован и Лексус дважды разыграли премьера Северной Македонии 

Вести.Ru + ещё 4 5 часов назад
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии. Сделали нарезку фраз генсека НАТО про активное сотрудничество со Скопье. Зоран Заев, по всей видимости, разговором остался доволен.
"И я хотел бы задать вам вопрос. Как вы видите возможное сотрудничество с НАТО?" — прокрутили запись голоса Йенса Столтенберга.
"Господин генеральный секретарь, это наша первостепенная цель и мы делаем все возможное для ее достижения", — ответил Заев.
"Мы уже проводим обширную совместную деятельность, и ее должно быть только больше. И мы приветствуем обозначенную вами готовность разместить у себя западный военный контингент", — "ответил" Столтенберг.
"Конечно. Да, мы работаем в этом направлении. Как вы знаете, мы уже начали переговоры с представителями НАТО по присоединению и после успешного проведения референдума и завершением процесса с Грецией мы продолжим в этом направлении", — заверил премьер Северной Македонии.
В другом телефонном разговоре, якобы от имени Петра Порошенко, обсуждали томос об автокефалии. Заев попросил пролоббировать интересы неканонической Македонской православной церкви у константинопольского патриарха, чтобы получить его признание.
"Возможно, до вас дошли хорошие новости про нас: мы получили томос от Константинопольского патриархата. Наша православная церковь получила автокефалию", — информирует премьера Северной Македонии "Порошенко", за которым стоят Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
"Мои поздравления! Я слышал об этом, мы также работаем со Стамбулом, с Константинопольским патриархатом по вопросу нашей церкви, потому что Россия создает нашей церкви проблемы. Кроме того, они не признают нас. Мы ожидаем, что после получения Украинской православной церковью автокефалии наша Македонская православная церковь следующей получит признание со стороны Константинопольского патриарха", — выражает надежду македонский премьер.
"Кстати, я недавно встречался с патриархом. Варфоломей теперь мой друг", — немного прихвастнул псевдо-Порошенко.
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Общество , Видео , Алексей Столяров , Йенс Столтенберг , Петр Порошенко , Владимир Кузнецов , РПЦ , НАТО
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