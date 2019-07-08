В ВГТРК нашли способ провести телемост с Украиной вопреки протестам

Телеканал «Россия 1» пригласил украинских и российских участников телемоста «Надо поговорить» в студию канала в Москве , передает ТАСС.

«Со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!"» — подчеркнули в пресс-службе ВГТРК.

В российской телерадиокомпании отметили, что телемост с NewsOne задумывался для общения простых людей, а не политиков, чтобы «глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем».

Ранее украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля совместный телемост с российским госканалом «Россия 1». По словам сотрудников, поступили прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.