Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВГТРК нашли способ провести телемост с Украиной вопреки протестам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеканал «Россия 1» пригласил украинских и российских участников телемоста «Надо поговорить» в студию канала в Москве, передает ТАСС.
«Со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!"» — подчеркнули в пресс-службе ВГТРК.
В российской телерадиокомпании отметили, что телемост с NewsOne задумывался для общения простых людей, а не политиков, чтобы «глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем».
Ранее украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля совместный телемост с российским госканалом «Россия 1». По словам сотрудников, поступили прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.
Решение о телемосте вызвало резкую критику на Украине. Президент Владимир Зеленский назвал предложение дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену из-за планов NewsOne провести телемост.
Программу «Надо поговорить» вечером 7 июля анонсировал телеведущий Дмитрий Киселев. С российской стороны ведущими должны были выступить Андрей Малахов и Мария Ситтель.
Последние новости
Евкуров стал заместителем Шойгу Украинский канал отменил телемост с «Россией 1» Зеленский предложил Путину встретиться
Комментарии
Общество , Украина , Мария Ситтель , Владимир Зеленский , Дмитрий Киселев , Андрей Малахов , ВГТРК , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ32
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками445
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина902
Зеленский сделал предложение Путину717
Умер Владимир Златоустовский2
Видео
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ
Политика
01:00
Лолите посоветовали выпить «Крота» и умереть
Шоу-бизнес
00:55
«Алла! Она меня ест!»: Лошадь укусила Киркорова
Шоу-бизнес
01:47
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Погода
00:50
Малахов лишился важного эфира
Шоу-бизнес Украина
00:54
Дебош «Паука» в аэропорту попал на видео
Шоу-бизнес
00:35
Самолет Москва — Берлин подал сигнал о ЧП
Происшествия
01:06
«Включите головы»: Зеленский обратился к украинцам из-за телемоста
В мире
04:36
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение