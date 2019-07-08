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Умер Владимир Златоустовский 

Рамблер + ещё 9 12 минут назад
Фото: unikino.ru
Актер и режиссер Владимир Златоустовский умер на 81-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«8 июля 2019 года на 81 году ушел из жизни советский и российский актер, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский», — говорится в сообщении.
Владимир Златоустовский — выпускник Театрального училища имени Б. Щукина. В 1970-1980-е годы в качестве режиссера работал в киножурнале «Ералаш». В 1970 году был вторым режиссером у Владимира Рогова в культовом фильме «Офицеры».
В этой картине исполнил роль майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы. Песня «Вечный огонь» звучит в «Офицерах» в исполнении Владимира Златоустовского. Как режиссер снял картины «Колыбельная для мужчин, „Поединок в тайге, „Набат, „Альфонс“ и др. В 2000-е был режиссером нескольких сезонов популярного сериала „Возвращение Мухтара“.
Общество , Владимир Рогов , Владимир Златоустовский
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