Священник оправдался за скандальные слова о женском уме

Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова, сказанные на радио «Радонеж», о том, что «женщины слабее умом», чем мужчины.

«Их слабость ума не в том, что они глупее. Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Исследования надо проводить. Это нельзя назвать глупостью», — сказал протоиерей «Комсомольской правде».

Священнослужитель отметил, что «женский ум для другого создан», к примеру, «женщина лучше работает за конвейером, а мужчина — не в состоянии».

Ранее в эфире радио «Радонеж» Смирнов заявил, что мужчины умнее женщин.

«Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — добавил он.