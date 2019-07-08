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Священник оправдался за скандальные слова о женском уме 

Рамблер + ещё 25 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова, сказанные на радио «Радонеж», о том, что «женщины слабее умом», чем мужчины.
«Их слабость ума не в том, что они глупее. Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Исследования надо проводить. Это нельзя назвать глупостью», — сказал протоиерей «Комсомольской правде».
Священнослужитель отметил, что «женский ум для другого создан», к примеру, «женщина лучше работает за конвейером, а мужчина — не в состоянии».
Ранее в эфире радио «Радонеж» Смирнов заявил, что мужчины умнее женщин.
«Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — добавил он.
Писатель Мария Арбатова в ответ на высказывание протоиерея назвала его малообразованным человеком.
Общество , Мария Арбатова , Дмитрий Смирнов , Мария Кюри , Комсомольская правда
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