Один из самых известных продюсеров Германии Артур Браунер умер в возрасте 100 лет.
Мужчина скончался в Берлине, передаёт Associated Press.
Браунер является евреем по происхождению. Он пережил Вторую мировую войну и холокост, поэтому многие его работы связаны с еврейскими погромами. Среди них ленты, отмеченные «Золотым глобусом» — «Европа, Европа» и «Бабий Яр».
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