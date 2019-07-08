Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкий продюсер Артур Браунер умер на 101 году жизни 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: EIBNER/EXPA/ Florian Schroetter
Один из самых известных продюсеров Германии Артур Браунер умер в возрасте 100 лет.
Мужчина скончался в Берлине, передаёт Associated Press.
Браунер является евреем по происхождению. Он пережил Вторую мировую войну и холокост, поэтому многие его работы связаны с еврейскими погромами. Среди них ленты, отмеченные «Золотым глобусом» — «Европа, Европа» и «Бабий Яр».
Ранее News.ru сообщал, что российский режиссёр-документалист Владимир Двинский ушёл из жизни 5 июля текущего года, сообщила его дочь Анна Двинская. Ему было 78 лет.
News.ru: последние новости
Познер заявил о выходе из состава жюри телепремии ТЭФИ Авиакомпании совершают последние перелёты между Грузией и Россией Кузнецова рассказала о родителях избитой в Ингушетии девочки
Общество , Владимир Двинский , Associated Press , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России отреагировали на выходку «Рустави 2»10
Телемост между Россией и Украиной испугал Раду13
Порошенко матом поддержит «Рустави 2»15
Ветераны-подводники США объяснили аварию на «Лошарике»3
«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина293
Видео
01:47
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Погода
02:48
Президент Грузии сделала заявление о брани в адрес Путина
В мире Кавказ
02:06
Украинский спецназ не смог открыть дверь
В мире Украина
00:57
В скандальном видео Зеленского увидели «руку Порошенко»
В мире Украина
03:48
Россию сочли помехой в борьбе с угрозами ЕС
В мире Европа
04:51
Медведчук рассказал о своей просьбе к Путину
Политика В мире
02:48
Премьер Грузии отреагировал на брань в адрес Путина
В мире Кавказ
13:56
Между западом и востоком: куда попал Зеленский
В мире Статьи
01:45
Увидела страшное: Лолита рассказала об обстрелах в Донбассе
Шоу-бизнес Статьи
00:51
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть