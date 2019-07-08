Немецкий продюсер Артур Браунер умер на 101 году жизни

Один из самых известных продюсеров Германии Артур Браунер умер в возрасте 100 лет.

Мужчина скончался в Берлине, передаёт Associated Press.

Браунер является евреем по происхождению. Он пережил Вторую мировую войну и холокост, поэтому многие его работы связаны с еврейскими погромами. Среди них ленты, отмеченные «Золотым глобусом» — «Европа, Европа» и «Бабий Яр».