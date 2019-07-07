Соловьев объяснил резкую реакцию Запада на слова Путина о либерализме

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев назвал причины бурной реакции западных политиков на заявление президента Владимира Путина о том, что либеральная идея изживает себя.

В своем Telegram-канале Соловьев напомнил слова президента: «Традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, действительно прекращает свое существование».

«Это квинтэссенция дискуссии начатой Путиным. Именно поэтому столь резкая реакция западных политиков от [главы Евросовета Дональда] Туска до [экс-главы МИД Британии Бориса] Джонсона. Путин поднял запрещенную тему. Табуированную. О фундаменте современного общества», — пояснил телеведущий.

«Традиционные ценности высмеивались, размывались, забалтывались. Происходила планомерная подмена основ вместо традиционных (точнее авраамических, религиозных) ценностей на права человека. Разница фундаментальная. Традиционные ценности базируются на заповедях, то есть что «ты должен сделать». Права человека — «что должны тебе». В центре одной системы — Господь. В центре другой — Человек, его Эго. Права человека даны ему по факту рождения. А обязанности? Перед кем?» — задается вопросом журналист.

«Но ответы Туска, Джонсона и прочих о чем угодно, но только не о краеугольных понятиях. Об экономике и правах ЛГБТ, о терроре и свободной прессе, о сменяемости власти и борьбе с коррупцией. И каждая из этих тем важна, но суть дискуссии совсем иная. Совсем», — заключил он.

Напомним, в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. В Кремле позднее пояснили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он не является сторонником ее диктата.

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке Путин отметил, что идея либерализма многогранна и в целом привлекательна, но в качестве примера привел ситуации, когда девочкам в некоторых европейских странах стали запрещать посещать школу в юбках в целях безопасности в условиях большого притока мигрантов. По словам российского лидера, в этой концепции появился явный перегиб, либеральная идея начинает поедать саму себя.