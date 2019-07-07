Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Тбилиси в Россию вылетели последние самолеты 

Рамблер + ещё 2 8 минут назад
Фото: depositphotos.com
Последние российские самолеты вылетели сегодня из Тбилиси в Россию. С 8 июля начинает действовать запрет российских властей на авиасообщение с Грузией.
Новость дополняется
Общество , Политика , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПАСЕ не даст России карт-бланш267
Познер сделал резкое заявление65
Медведчук рассказал о своей просьбе к Путину5
Под Полтавой разбился легкомоторный самолет
Украинский спецназ не смог открыть дверь42
Видео
02:06
Украинский спецназ не смог открыть дверь
В мире Украина
00:57
В скандальном видео Зеленского увидели «руку Порошенко»
В мире Украина
03:48
Россию сочли помехой в борьбе с угрозами ЕС
В мире Европа
04:51
Медведчук рассказал о своей просьбе к Путину
Политика В мире
01:40
ПАСЕ не даст России карт-бланш
Политика В мире
00:45
В Нижнем Новгороде выпал июльский «снег»
Погода Общество
02:35
Предавшая Крым Вайкуле едет на Украину
Шоу-бизнес
05:24
«Жрецы слабеют»: как солдат расстрелял бойцов «Азова»
В мире Статьи
00:58
Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе
Шоу-бизнес
00:39
ОБСЕ отклонила российскую резолюцию по нацизму
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение