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Из Тбилиси в Россию вылетели последние самолеты
Рамблер
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ещё 2
8 минут назад
Фото:
depositphotos.com
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Последние российские самолеты вылетели сегодня из
Тбилиси
в Россию. С 8 июля начинает действовать запрет российских властей на авиасообщение с Грузией.
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