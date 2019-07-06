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Онищенко захотел памятник самому себе 

Рамблер + ещё 3 31 минуту назад
Геннадий Онищенко заявил, что грузины должны поставить ему памятник. поскольку он спас их виноделие.
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Депутат Госдумы, в прошлом главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал себя спасителем виноделия в Грузии.
«Мне должны поставить в Грузии памятник, потому что я сохранил вашу культуру виноделия», — заявил Онищенко в интервью грузинскому телевидению.
Депутат также отметил, что считает грузинскую оппозицию виновной в осложнении отношений между Грузией и Россией. Он считает, что в случае новых недружественных шагов соседнего государства российские власти могут применить торговое эмбарго.
В марте 2006 года Роспотребнадзор под руководством Онищенко запретил ввоз грузинских и молдавских вин в Россию. Чиновники заявили, что значительная часть продукции не соответствует санитарным нормам. Онищенко и его команду критиковали за «политизированное решение». Однако позже руководство Грузии признало наличие подделок на рынке вина. В итоге были возбуждены уголовные дела против руководства винных заводов.
Комментарии2
Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор
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