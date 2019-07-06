Онищенко захотел памятник самому себе

Геннадий Онищенко заявил, что грузины должны поставить ему памятник. поскольку он спас их виноделие.

Депутат Госдумы , в прошлом главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал себя спасителем виноделия в Грузии.

«Мне должны поставить в Грузии памятник, потому что я сохранил вашу культуру виноделия», — заявил Онищенко в интервью грузинскому телевидению.

Депутат также отметил, что считает грузинскую оппозицию виновной в осложнении отношений между Грузией и Россией. Он считает, что в случае новых недружественных шагов соседнего государства российские власти могут применить торговое эмбарго.