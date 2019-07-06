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Корреспондента Первого канала затравили из-за гей-парада 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев назвал вульгарностью масштабный гей-парад в Лондоне и стал жертвой интернет-травли.
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«Все это выглядит очень и очень вульгарно. Это не карнавал. Зачем устраивать вальпургиеву ночь на глазах у всех?», — написал Сиразиев в Instagram.
По его словам, даже британские бабушки, умеющие держать себя в руках, «пооткрывали рты». Журналист заметил, что не является расистом или гомофобом. Однако в комментариях на него обрушилась волна негатива, оскорблений и нецензурной лексики.
В итоге Сиразиев был вынужден удалить часть комментариев.
Гей-парад в Лондоне — крупнейший в Британии, а возможно, и в мире. Он проходит 6 июля в британской столице.
Западные агентства отмечают, что на улицы вышли сотни тысяч людей. Сама парад представляет собой шествие 30 000 участников из 600 групп, включая геев в форме полицейских и пожарных. Зрители стоят вдоль улиц, приветствуя участников и размахивая радужными флагами.
«В этом году мы отмечаем 50 лет со дня рождения современного движения за права ЛГБТ… Парад 2018 года был монументальным, но парад 2019 года будет еще масштабнее», — сообщает сайт организаторов.
Партнерами гей-парада стали Facebook, Amazon Music, Barclays, Budweiser, Tesсo и другие компании и организации.
Комментарии49
Общество , Тимур Сиразиев , Amazon , Киев
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