Живой Журнал вступает в «Эпоху просвещения»

Живой Журнал начинает программу развития блогов «Эпоха просвещения». Так блог-платформа хочет поддержать действующих и новых авторов, занимающихся просвещением, объяснением сложных научных явлений простым и доступным языком.

Авторы, принятые в программу, получат на развитие своих блогов пакеты бонусных показов, которые они смогут использовать в течение 3-х месяцев на продвижение своих записей. Стандартный пакет на развитие блога предполагает 500 тысяч показов.

Заявки на участие программе будут приниматься и рассматриваться Научным советом ЖЖ, в который войдут опытные просветители, авторы Живого Журнала. Свое согласие на участие в Научном совете уже дали лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин @ scinquisitor, номинант премии «Культурное наследие 2015», автор блога о русских усадьбах Вадим Разумов @deadokey, историк искусства Софья Багдасарова @shakko-kitsune, энтузиаст космических исследований Виталий Егоров @zelenyikot, публициста, литературный критик, медиаэксперт Николай Подосокорский @philologist и многие другие опытные просветители.

«Мы видим, что просветительские блоги, в которых авторы простым языком объясняют сложные явления, становятся все популярнее, а вовлеченность в них читателей постоянно растет. Сила Живого Журнала в его открытости. Это значит, что мы сможем достучаться до большего количества людей и стать еще полезнее для всех. Мы специально не ограничиваем тематику блогов, вступающих в программу. Это могут быть наука, техника, природа, космос, культура, искусство, урбанистика, история, медицина или антропология. Главное — чтобы это была именно просветительская работа», — говорит руководитель сервиса Наташа Арефьева.