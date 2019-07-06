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«Сердце кровью обливается»: Кузнецова взяла под контроль ситуацию с девочкой из Ингушетии 

ТК «Звезда» + ещё 29 55 минут назад
Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин
Кузнецова выразила надежду, что с девочкой все будет хорошо.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена держать под контролем ситуацию с избитой девочкой из Ингушетии до тех пор, пока ребенок не пойдет на поправку.
Кузнецова выразила надежду, что с девочкой все будет хорошо.
«Сердце кровью обливается, когда смотришь на эту малышку. Уж точно пока не решится вопрос с жизнеустройством, с тем, что у нее все стабилизируется, с ее здоровьем, мы эту ситуацию точно не отпустим», — сказала она.
Ранее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что у семилетней девочки были обнаружены старые переломы ребер и травмы позвоночника. По словам эксперта, обнаруженные дефекты не требуют хирургического лечения.
В Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани ребенка доставили 4 июля. На ее теле врачи обнаружили множественные следы издевательств, в том числе переломы. На руке у девочке началась гангрена, из-за чего пришлось сделать экстренную операцию. Сейчас состояние ребенка расценивают как стабильно тяжелое.
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Общество , Политика , Анна Кузнецова , Леонид Рошаль , Республика Ингушетия
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