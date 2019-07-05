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Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020» 

Рамблер + ещё 13 59 минут назад
Власти Амстердама объявили, что не смогут принять «Евровидение» в 2020 в году. Об этом сообщает ESCToday,
Мэр Амстердама Фемке Халсема объяснила, что все три подходящие площадки уже забронированы на время проведения «Евровидения». По правилам конкурса, место проведения «Евровидения» должно предоставляться бесплатно и быть доступным для организаторов в течение как минимум восьми недель.
«Евровидение-2020» должно пройти в Нидерландах благодаря победе в 2019 году Дункана Лоуренса с песней Arcade.
До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда. Теперь заявки на проведение «Евровидения» до 10 июля смогут подать пять городов — Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.
ESCToday отмечает, что фаворитом в борьбе за конкурс является Роттердам. Ранее в провинции Южная Голландия объявили о планах выделить Роттердаму один миллион евро, если там будут проводить «Евровидение-2020».
Комментарии17
Общество , Видео , В мире , Амстердам
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