Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе

В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС в пятницу, 5 июля.

Песков отметил, что эта тема является прерогативой правоохранительных органов

«Возможность ознакомиться с этим материалом была и у упомянутых специальных служб», — сказал он в ответ на вопрос, будет ли проведена проверка в связи с расследованием.

1 июля российские и зарубежные СМИ опубликовали статью «Кто владеет московскими кладбищами», над которой Голунов работал перед своим задержанием. В ней говорится, что в 2016 году контроль над ритуальным рынком Москвы перешел от выходцев из Химок к бизнесменам из Ставрополья. Отмечается, что сегодня они контролируют ритуальную отрасль и в нескольких районах Московской области.