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Деятельность Путина одобряет 64% россиян, показал опрос 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил почти 64%, при этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили около 72%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, оценка работы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и правительства России составила 36,2% и 40,9% соответственно. На вопрос о доверии самому главе кабмина 35,9% россиян отвечали утвердительно, свидетельствуют данные опроса.
Помимо этого граждане доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе КПРФ Геннадию Зюганову — по 35% соответственно, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову — 28,8%.
На вопрос "А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать политиков. Среди опрошенных 30,4% выразили доверие президенту РФ, 13,9% — министру обороны Сергею Шойгу, 10,5% — главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорится в исследовании. В то время как Медведеву не доверяют 24,6% россиян, а Жириновскому — 23,4%.
Как отмечается в исследовании, уровень поддержки партии "Единая Россия" среди россиян составил 33,6%, КПРФ — 15,1%, ЛДПР — 12%, "Справедливой России" — 6,3%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел в период с апреля по июнь. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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Комментарии124
Общество , Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Геннадий Зюганов , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Правительство РФ , ВЦИОМ
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