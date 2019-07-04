«Я бы пожал ему руку». Избивший ликвидатора чернобыльской ЧС объяснил свой поступок

Напавший на ликвидатора Чернобыля Игоря Брехова 17-летний молодой человек сообщил «360», что очень сожалеет о случившемся и уже два дня плачет из-за того, что все так получилось.

«360" связались с нападавшим и попросили его рассказать о произошедшем.

«В статьях одну ложь пишут. Я же не изверг, я бы сам пожал руку такому человеку и никогда не поднял бы руку на инвалида. Думал, что он пьяный, и защищал девушку. Каждый бы так сделал, если бы кто-то его девушку в попу кулаком толкнул», — ответил юноша.

Он пожаловался, что за два дня к нему трижды приезжала скорая помощь. Юноша рассказал, что у него плохая кардиограмма, ему очень плохо и мучают панические атаки. Молодой человек заявил, что на все готов, чтобы помочь пострадавшему.

Молодой человек признался, что занимался фехтованием, плаванием и армейским рукопашным боем. Но уточнил, что это было давно и спортсменом назвать его трудно.

Ранее стало известно, что в переходе на станции метро Бульвар Дмитрия Донского был избит ликвидатор с Чернобыльской АЭС инвалид первой группы Игорь Брехов. Некий молодой человек жестоко избил его якобы за то, что он приставал к его девушке. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

У мужчины сломаны ребра и после удара в недавно пересаженную печень резко ухудшилось здоровье.