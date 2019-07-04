«Мы ненадолго, скоро буду»: истории погибших на АС-31

Многодетные отцы, любящие супруги и верные друзья — трагедия в Баренцевом море унесла жизни 14 офицеров ВМФ. Кто-то из них на днях отметил юбилей, кто-то совсем недавно получил Героя России. Родственники моряков не могут поверить в произошедшее — ничто не предвещало беды на штатном рейсе. «Газета.Ru» рассказывает истории тех, кого страна потеряла в страшном пожаре на АС-31.

Страшная трагедия на глубоководной станции АС-31 унесла жизни 14 подводников. Среди них — семь капитанов 1-го ранга, три капитана 2-го ранга, два капитана 3-го ранга, а также капитан-лейтенант и подполковник медслужбы. Весь состав был высококвалифицированный — они были участниками сложнейших подводных экспедиций по исследованию Арктики, подчеркнули в Минобороны РФ

Их действия на глубоководной аппарате во время пожара 1 июля в ведомстве назвали героическими. «Ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей (всего на борту находились 19 человек, пятерым удалось выжить — „Газета.Ru“) и глубоководный аппарат», — заявил министр обороны Сергей Шойгу

Власти Санкт-Петербурга не исключают возможность единого захоронения — если на это дадут добро их родственники. Между тем, по последним данным, тела 10 моряков остаются в затопленных водой отсеках АС-31.

«Поскольку из-за объемного пожара аппарат заполнился водой — это сложная задача, пока извлечено всего четыре тела. Когда и, главное, в каком состоянии будут извлечены остальные тела, пока непонятно», — рассказывал 3 июля председатель петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин

Власти пообещали в кратчайшие сроки выплатить семьям погибших материальную помощь, а несовершеннолетним детям моряков назначить пенсию по потере кормильца.

«Газета.Ru» рассказывает истории подводников, оказавшихся на роковом рейсе глубоководного аппарата.

«На лодке была элита страны»

По данным СМИ, 46-летний Денис Долонский был командиром подлодки АС-12. В 1994 году он окончил петербургское Высшее военно-морское училище подводного плавания. В годы службы занимался исследованиями Арктики и Антарктики, за что получил звание Героя России.

За 10 дней до трагедии Долонский вместе с приятелями отмечал 25-летие выпуска из военного училища.

«Вы за 15 лет подросли, много сделали, возмужали. Я каждому желаю здоровья, семейного счастья, ну и достигать целей, которые вы себе ставите», — сказал он, произнося тост, на видео, опубликованном проектом «Baza».

Однокурсник погибшего моряка Сергей Царьков отмечает, что Долонский был жизнерадостным, светлым и улыбающимся человеком. «После 25 лет службы он остался таким же, каким я запомнил его в курсантские годы. Я его другим не помню и не воспринимаю. Он был нашей надеждой. Мы мечтали, что он станет нашим адмиралом», — рассказал Царьков телеканалу «Дождь».

С теплотой о подводнике отзывается и его близкий друг Николай . По его словам, у Долонского остались супруга и дети. «Настоящий мужчина, любящий нежный муж, отец и сын. Человек с большой буквы, вместе с ним в Баренцевом море погибли другие офицеры. На лодке была элита страны. Денис был добрый и открытый человек. Он очень любил супругу и своих детей», — рассказал он сайту kp.ru.

ТАСС и «Фонтанка.Ру», коллаж «Газеты.Ru»

Трагедия также унесла жизнь капитана 1-го ранга, 57-летнего Николая Филина. По данным из открытых источников, в прошлом году он получил звание Героя России — награждал его лично президент РФ Владимир Путин . Родился моряк в деревне Красилово Новгородской области . Он окончил факультет ядерных энергетических установок Высшего военно-морского инженерного училища им. Дзержинского. После этого Филин служил на Северном флоте, а с 1987 года его перевели в воинскую часть в Петергофе — там он, как и Долонский, проработал до конца своих дней.

В Санкт-Петербурге у него остались супруга и двое детей. Большинство родственников Филина проживали в Новгородской области. Когда моряк получил «Героя России», праздновать награждение он поехал на малую родину.

«Всю родню собирал нашу, мы в кафе в подвале отмечали. Я очень гордился, что (он) у нас в семье такое звание получил — герой России, капитан первого ранга. И он один на валдайском районе такой.

Он очень мужественный, добрый человек, как вся наша родня. Он очень любил море. И из-за этого он и поступил на подводную лодку.

Про работу я ничего не слышал от него, но это воинская обязанность — никто не должен знать, как мне говорили, секретная тайна», — делился с «Дождем» племянник погибшего моряка Сергей Белов

Еще одна близкая родственница Филина отмечает, что подводник всегда был готов прийти на помощь: «Сказать, что он был замечательным человеком — ничего не сказать. Он очень любил свою семью, свою работу боготворил, для него не было невыполнимых задач, были лишь задачи, над которыми нужно было подумать. Очень добрый, отзывчивый, честный и справедливый, всегда спокойный, уравновешенный, веселый, готовый сделать все от него зависящее, чтобы помочь в трудную минуту».

«Боролся за живучесть корабля»

Особую роль в трагедии 1 июля 2019 года сыграл 37-летний капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев из Брянской области. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, именно он спас из горящего отсека гражданского специалиста и задраил за ним люк — из-за этого огонь не распространился по всей подлодке. Находящимся в жилых отсеках офицерам удалось выжить. «Затем моряк продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа», — заявил Шойгу.

По словам одноклассника погибшего подводника Романа Кругликова, Соловьев был целеустремленным и компанейским человеком — им гордилась вся семья. В отпуске он всегда старался встречаться с бывшими одноклассниками.

«Мы встречались в мае — он был в отпуске. Делились воспоминаниями, ели мясо. [Дмитрий] говорил, что собирается и дальше продолжать служить, все устраивало — в нашем возрасте подводники уходят на пенсию. [О том, что случилось] мы с друзьями узнали от семьи», — рассказал однокурсник Соловьева «Медузе».

Родственница погибшего моряка Татьяна Винник отметила, что Соловьева с детства привлекало море. «Ему всегда нравились большие города, море и корабли. В работе он был ответственным, впрочем, как и во всем. Спокойный, добрый. Дима экстремал: любил прыгать, кататься на сноуборде, на лыжах, — ему интересно все.

Любил очень жизнь. Даже язык не поворачивается говорить о нем в прошедшем времени», — поделилась она. Винник добавила, что у погибшего моряка остались жена и малолетний сын.

В составе рокового рейса оказался и 34-летний капитан 3 ранга Владимир Сухиничев . Он родился в Камчатском крае, служил в 16-ой краснознаменной эскадре атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, а затем перешел на службу в Главное управление глубоководных исследований Минобороны — там он был прикреплен к 29-й бригаде подводных лодок, пишет телеграм-канал CIT. Впоследствии мужчину наградили медалью «За отвагу».

Вдова погибшего моряка Виктория Сухиничева рассказала, что последний разговор с мужем у нее состоялся в субботу, 29 июня. Тогда он сообщил, что собирается в экспедицию, и пообещал набрать позже.

«Позвонил, у меня не получилось взять трубку, потому что я не слышала. Телефон был в машине.

Написал: «крошка, мы ненадолго. Скоро буду». Все. Никаких сроков, ничего, просто: «скоро буду».

Я перезвонила ему: телефон не в зоне действия. Написала ему: «Люблю тебя, хорошей дороги, солнце». Все. Он ответил: «И я тебя». Видимо, когда на поверхности еще были. Все. Больше я с ним не связывалась», — рассказала Сухиничева изданию «Сноб».

Она отметила, что о трагедии узнала после звонка из войсковой части. Там ей заявили, что на подлодке, на которой находился ее супруг, произошел пожар. «Я до последнего не верила, что может быть что-то не то. Вот. А какие сведения? Я даже не знаю, какие сведения должны были дать. Произошел пожар. И все», — заключила Виктория.

Приятель погибшего моряка подчеркнул, что тот был инициативным, веселым и разносторонним человеком. «Он много читал, занимался сноубордом, страйкболом, плаванием, силовыми видами спорта, единоборствами», — вспоминает друг подводника, передает «Медуза».

Начали и закончили вместе

Вместе с сослуживцами на роковом рейсе также был 47-летний капитан 1 ранга Андрей Воскресенский . Мужчина родился в Севастополе и в 1994 году окончил местное военно-морское инженерное училище. С начала 2000-х он служил в петербургской части, как и другие погибшие.

В администрации Сосновоборского городского округа, в котором проживал моряк, Воскресенского описали как стойкого, мужественного, решительного, честного и самоотверженного человека. Подводник за годы службы был награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», почетной грамотой президента России, а также ведомственными знаками отличия.

По данным «Северфлота», Воскресенский был зятем 72-летнего контр-адмирала Владимира Бедердинова — в 1979 году он совершил переход вокруг Земли в подводном положении через пролив Дрейка на Камчатку. Жена капитана Наталья при этом работает депутатом местного горсовета. На страницах в соцсетях супруги и дочери капитана опубликовано много фотографий с семейных торжеств.

Вместе с Воскресенским на подлодке погиб и его бывший сокурсник Владимир Абанкин.

Мужчина родился в Крыму, а последние годы жил в Пушкине, где вместе с женой-учителем воспитывал двух дочерей.

Трагедия настигла и семью 40-летнего Денис Опарина — юбилей он отметил за несколько дней до рокового рейса. Моряк родился в поселке Оленья Губа Мурманской области — в семье Героя России, капитана 1-го ранга Александра Опарина

«Он является командиром той самой части № 45707 в Петергофе, к которой был приписан весь экипаж пострадавшей подлодки», — пишет Baza.

« [Денис Опарин] был отличник. Наверное, во всем. Отличная учеба, поведение, опрятный, аккуратный. В семье моряков часто сыновья идут по тем же стопам, что и отцы. Многие одноклассники пошли в морфлот», — сообщила «Медузе» одноклассница моряка Ольга Мальцева

Друг премьер-министра

33-летний капитан 3 ранга Виктор Кузьмин также был в составе экипажа АС-31. Он родился в мурманском городе Гаджиева. Позже Кузьмин уехал учиться в Санкт-Петербург — там он окончил Морской корпус Петра Великого. Подводник пошел по стопам отца. Сергей Кузьмин — вице-адмирал и Герой России, он также является командиром атомной подводной лодки «Б-414». У погибшего моряка остались жена и двое сыновей.

Самым молодым членом экипажа, по данным СМИ, был 29-летний капитан-лейтенант Михаил Дубков . Молодой человек родился в Вилючинске Камчатского края, окончил Военно-морской институт радиоэлектроники имени Попова. Дубков награжден ведомственными медалями Минобороны — на его странице в соцсети есть фотография, датированная 2014 годом, на которой она запечатлен вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

Группа «Русский Подплав» во «ВКонтакте»

«В мире так мало добродушных людей, которые всегда хорошо относятся к окружающим и просто не умеют по-другому. Миша был именно таким редким и удивительным человеком.

Мне кажется, даже в классе он был единственным по-настоящему добрым человеком с открытым сердцем, излучающим человеческую теплоту. Всегда улыбался, шутил по-доброму.

После школы мы почти не общались, но со школы остались самые лучшие воспоминания о нем», — рассказала «Медузе» одноклассница подводника Олеся Трунова.

На роковом рейсе оказался и 36-летний Сергей Данильченко . Он вырос в Брянске, а позже поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова во Владивостоке. В итоге моряк уехал служить в Санкт-Петербург — там он жил с супругой и дочкой. Жена подводника дружила с супругой коллеги Данильченко — 47-летнего Андрея Воскресенского, который также погиб на аппарате АС-31.

Известно, что Сергей Данильченко был награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством 2 степени». Звание капитана первого ранга Данильченко получил незадолго до трагедии — 14 июня 2019 года.