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Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве 

Рамблер + ещё 6 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев предрек украинскому политологу Вячеставу Ковтуну жизнь в канаве, пишет РИА «Новости».
В ходе словесной перепалки в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий заявил, что без российского ТВ Ковтун останется без средств к существованию.
«Тебе на Украине даже жить негде. Не дай бог, тебя выгонят с российских телеканалов, ты же будешь в канаве в городе Киеве в шалаше ютиться», — сказал Соловьев, чем вызвал бурные овации в зале.
Спор между Соловьевым и Ковтуном начался с того, что украинский гость студии назвал Украину богатой страной и заявил, что деньги в стране не заканчиваются несмотря на коррупцию.
Соловьев оспорил это утверждение, предположив, что граждане Украины просто довольствуются малым.
«И у вас поэтому богатые президенты в нищей стране», — добавил телеведущий.
Общество , Владимир Соловьев , РИА Новости
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