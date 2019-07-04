Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве

Телеведущий Владимир Соловьев предрек украинскому политологу Вячеставу Ковтуну жизнь в канаве, пишет РИА «Новости».

В ходе словесной перепалки в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий заявил, что без российского ТВ Ковтун останется без средств к существованию.

«Тебе на Украине даже жить негде. Не дай бог, тебя выгонят с российских телеканалов, ты же будешь в канаве в городе Киеве в шалаше ютиться», — сказал Соловьев, чем вызвал бурные овации в зале.

Спор между Соловьевым и Ковтуном начался с того, что украинский гость студии назвал Украину богатой страной и заявил, что деньги в стране не заканчиваются несмотря на коррупцию.

Соловьев оспорил это утверждение, предположив, что граждане Украины просто довольствуются малым.