Шнуров высмеял министра здравоохранения РФ 

Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал намерение министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой закупить для нужд ведомства французские самолеты Falcon вместо Sukhoi Superjet 100. Стихотворение опубликовано в Instagram.
«Лучше смерть, чем унижений тыщи,
В областных больницах по бюджету.
Ты другой страны такой не сыщешь,
Чтобы в рай летали Суперджетом.
Плитка облетела в помещениях, —
Реаниматолог написал.
Госпрограмма по перемещению
Русского народа в небеса».
Ранее принадлежащий Григорию Березкину РБК сообщил, что Вероника Скворцова попросила правительство приобрести французский бизнес-джет Dassault Falcon 7X для Федерального медико-биологического агентства.
В письме главы Минздрава говорится, что французский самолет превосходит российский «Суперджет» в дальности полета, ресурсе авионики и других полетных характеристиках.