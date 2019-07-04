Шнуров высмеял министра здравоохранения РФ

«Лучше смерть, чем унижений тыщи,

В областных больницах по бюджету.

Ты другой страны такой не сыщешь,

Чтобы в рай летали Суперджетом.

Плитка облетела в помещениях, —

Реаниматолог написал.

Госпрограмма по перемещению

Русского народа в небеса».