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Шнуров высмеял министра здравоохранения РФ 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал намерение министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой закупить для нужд ведомства французские самолеты Falcon вместо Sukhoi Superjet 100. Стихотворение опубликовано в Instagram.
«Лучше смерть, чем унижений тыщи,
В областных больницах по бюджету.
Ты другой страны такой не сыщешь,
Чтобы в рай летали Суперджетом.
Плитка облетела в помещениях, —
Реаниматолог написал.
Госпрограмма по перемещению
Русского народа в небеса».
Ранее принадлежащий Григорию Березкину РБК сообщил, что Вероника Скворцова попросила правительство приобрести французский бизнес-джет Dassault Falcon 7X для Федерального медико-биологического агентства.
В письме главы Минздрава говорится, что французский самолет превосходит российский «Суперджет» в дальности полета, ресурсе авионики и других полетных характеристиках.
Комментарии39
Общество , Шоу-бизнес , Григорий Березкин , Вероника Скворцова , Сергей Шнуров , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , РБК
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