Россиянам запретили кормить голубей

Мэр Магадана Юрий Гришан приравнял кормление голубей к разбрасыванию мусора и пригрозил горожанам административным взысканием.

«Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность», — сказал градоначальник в ходе осмотра отремонтированной площади перед ТЦ «Северное сияние».

Гришан отметил, что голуби разорили цветочные клумбы на благоустроенной территории, и добавил, что эти птицы несут городу не меньше проблем, чем чайки или бездомные собаки.

Как сообщает «Лента.ру», в Магаданской области за нарушение правил благоустройства территории предусмотрен штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

В Венеции, Вене и на всей территории Великобритании введен запрет на кормление голубей.