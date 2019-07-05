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Россиянам запретили кормить голубей 

Рамблер + ещё 8 37 минут назад
Фото: Pixabay.com
Мэр Магадана Юрий Гришан приравнял кормление голубей к разбрасыванию мусора и пригрозил горожанам административным взысканием.
«Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность», — сказал градоначальник в ходе осмотра отремонтированной площади перед ТЦ «Северное сияние».
Гришан отметил, что голуби разорили цветочные клумбы на благоустроенной территории, и добавил, что эти птицы несут городу не меньше проблем, чем чайки или бездомные собаки.
Как сообщает «Лента.ру», в Магаданской области за нарушение правил благоустройства территории предусмотрен штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.
В Венеции, Вене и на всей территории Великобритании введен запрет на кормление голубей.
Общество , Юрий Гришан , Магадан
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