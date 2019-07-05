Полуостров ограничения: почему в Крыму брони нет

Через поисковики, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, стало невозможно забронировать отели в Крыму . Так, в последнее время исчезла возможность оплатить гостиницу на полуострове через такие популярные у туристов сервисы, как Kayak, Momondo, RoomGuru и Trivago. Также пропала возможность бронировать отели в Крыму через сервис Skyscanner.

Другой популярный сервис для путешественников Aviasales также не дает возможности выбрать отели в Крыму через свою платформу и пересылает на сервис Ostrovok.ru.

Бронировать отели в Крыму невозможно из-за санкций США . Именно такую причину назвали в сервисе для путешествий RoomGuru в ответ на запрос «Газеты.Ru».

«Ввиду определенных санкций, которые установлены американскими нормами, HotelsCombined больше не может предлагать жилье в Крыму. Приносим извинения за доставленные неудобства», — заявили «Газете.Ru» в сервисе.

Поисковик отелей Skyscanner ответил, что забронировать через них отели в Крыму невозможно из-за «требований законодательства ЕС в отношении продвижения туризма в регионе».

Сервис вынужден «соответствовать множеству международных норм, поскольку компания оперирует на большом количестве рынков по всему миру», говорится в полученном издании ответе.

Также в поисковике добавили, что компания стремится облегчить поиск путешествий для туристов по всему миру, независимо от их места жительства, и делает все возможное, чтобы «восстановить утраченный контент как можно скорее».

Система бронирования Kayak с 2013 года стала частью холдинга Booking Holdings, зарегистрированного в Амстердаме. Штаб-квартира Momondo.Ru находится в столице Дании — Копенгагене. Сервис поиска авиабилетов и гостиниц Skyskanner имеет юридический адрес в Великобритании. На сайте Roomguru.ru нет данных о том, резидентом какой страны является поисковая система.

Поскольку бронировать отели на полуострове — это косвенное содействие поддержке экономике региона, то на сервисы действительно, скорее всего, оказали влияние санкции ЕС и США,

говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский

Чтобы заставить сервисы отказаться от продажи билетов, регуляторы вполне могут создать жесткие условия для работы одного из подразделений сервисов, в частности, например, пригрозить блокировкой банковских счетов, где обслуживается подразделение сервиса на территории Евросоюза или США, поясняет Жарский.

При этом часть известных сервисов бронирования отелей для путешественников убрали возможность оплаты гостиниц в Крыму уже более года назад.

Так, сайт Booking.сom сделал это еще в июле 2018 года. Однако возможность забронировать гостиницу в Крыму через сервис все-таки есть, но для этого нужно специально ввести графу «Я путешествую по работе».

Забронировать жилье на полуострове уже давно нельзя и на сайте Airbnb, который специализируется на аренде жилья в разных точках мира.

На сайте Tripadvisor результаты выдачи отели в Крыму отображаются, однако забронировать жилье все равно не получится. «Эти варианты жилья нельзя забронировать через наших партнеров. Но Вы можете выбрать номера в похожих отелях. Свяжитесь с вариантом жилья, чтобы уточнить наличие свободных номеров», — объясняет сайт агрегатора.

Иностранные сервисы по бронированию отелей позволят бронировать отели в Крыму, только если сменят юрисдикцию на такую, в которой будет невозможно наложить на них ограничения,

Так, на сервисах бронирования, зарегистрированных в России, нет проблем с крымскими гостиницами.

Например, система Ostrovok.ru ищет крымские отели и позволяет их бронировать. По данным базы Спарк, компания ООО «ОСТРОВОК.РУ» зарегистрирована в Москве в 2012 году. Сервис Biletix также позволяет искать и бронировать отели в Крыму. По данным базы Спарк, компания (ООО «БЭТЦ») зарегистрирована в Москве в 2013 году.

По словам генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, на поток туристов в Крым ограничения по поиску отелей через часть иностранных сервисов не повлияет, поскольку большинство путешественников — россияне и существуют российские поисковики, которые не поддерживают санкции. Они с удовольствием восполнят освободившуюся иностранными игроками нишу, добавляет он.