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Познер сказал, что его удручает в России 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, что его больше всего удручает в России.
«В России удручает многое. Бедность, которую я встречаю в стране. Пассивность, нежелание пытаться что-то делать», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».
«Эта апатия, лень, отсутствие гражданственности и чувства, что это моя страна, я за нее отвечаю — вот это сильно огорчает», — добавил он.
Познер отметил, что в поездках встречает много молодежи, «и она другая». «В этом смысле я очень позитивно настроен», — заключил телеведущий.
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