Чиновница разделась для Playboy и потеряла работу

Чиновница из Тюмени Анна Ануфриева была уволена за то, что ее откровенные фото опубликовал «Плейбой». Об этом «Ура.ру» рассказали осведомленные собеседники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AnnaAnufrieva (@annet_anufrieva) 14 Май 2019 в 9:25 PDT Ануфриева принимает участие в конкурсе «Девушка года "Плейбой" 2019». Согласно анкете Ануфриевой на сайте журнала, ей 27 лет, а родом ее деятельности является государственная служба.

Ранее СМИ сообщали, что Ануфриева может работать в управлении государственных закупок Тюменской области. Между тем источники «Ура.ру» в органах власти сообщают, что у девушки больше нет работы — ее уволили по причине «нездорового ажиотажа» вокруг ее снимков в «Плейбое».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AnnaAnufrieva (@annet_anufrieva) 14 Июн 2019 в 10:02 PDT Сама Ануфриева отказалась обсуждать с изданием причины своего ухода с госслужбы. По ее словам, это неэтично, а своего бывшего работодателя она уважает.

Согласно анкете Ануфриевой на сайте «Плейбоя», она увлечена собой, окончила музыкальную школу по классу фортепиано, владеет немецким языком, пишет стихи, танцует дэнсхолл, хочет переехать в Европу, любит жизнь и красоту женских и мужских тел.