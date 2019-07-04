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Чиновница разделась для Playboy и потеряла работу 

Рамблер 4 минуты назад
Чиновница из Тюмени Анна Ануфриева была уволена за то, что ее откровенные фото опубликовал «Плейбой». Об этом «Ура.ру» рассказали осведомленные собеседники.
Ануфриева принимает участие в конкурсе «Девушка года "Плейбой" 2019». Согласно анкете Ануфриевой на сайте журнала, ей 27 лет, а родом ее деятельности является государственная служба.
Ранее СМИ сообщали, что Ануфриева может работать в управлении государственных закупок Тюменской области. Между тем источники «Ура.ру» в органах власти сообщают, что у девушки больше нет работы — ее уволили по причине «нездорового ажиотажа» вокруг ее снимков в «Плейбое».
Сама Ануфриева отказалась обсуждать с изданием причины своего ухода с госслужбы. По ее словам, это неэтично, а своего бывшего работодателя она уважает.
Согласно анкете Ануфриевой на сайте «Плейбоя», она увлечена собой, окончила музыкальную школу по классу фортепиано, владеет немецким языком, пишет стихи, танцует дэнсхолл, хочет переехать в Европу, любит жизнь и красоту женских и мужских тел.
На данный момент Анна Ануфриева — вторая по количеству лайков пользователей сайта «Плейбоя». У нее их 138, а у лидера, москвички Дарьи Воронцовой, 169. Победительница конкурса «Девушка года» будет определена в октябре решением жюри на основании в том числе результатов пользовательского голосования.
Комментарии41
Общество , Видео , Дарья Воронцова , Тюмень
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