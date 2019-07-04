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Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
По прогнозам ведомства, обновленный документ должен вступить в силу с 2021 года. В перечень войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд. Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.
Женщины смогут водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, ремонтировать машины и заниматься другими профессиями, которые раньше были запрещены.
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Общество , Социология , Григорий Березкин , Минтруд
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