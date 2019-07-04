Фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британские СМИ

Британские таблоиды Daily Star, Mirror и Daily Mail опубликовали статьи об откровенной фотосессии жительницы Серпухова Маргариты Грачевой , которой муж из ревности отрубил кисти рук.

Так, издание Daily Star назвало фотографии Грачевой "потрясающими", отметив при этом ее храбрость. Журналисты Mirror также восхитились решимостью россиянки вернуться к обычной жизни, указав на то, что этим Грачева завоевала признание людей по всему миру.

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Таблоид Daily Mail, в свою очередь, напомнил о тяжелых операциях, которые девушке пришлось перенести во время лечения. Приняв участие в эффектной съемке, Грачева доказывает, что по-прежнему привлекательна, говорится в материале.

При этом британские журналисты отметили, что фотосессия россиянки получила огромную поддержку со стороны пользователей Сети, в частности, в Instagram и во "Вконтакте".