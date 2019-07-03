Скворцова: С 2023 года гражданам будут возмещать затраты на лекарства

России начинается создание системы полного или частичного государственного возмещения затрат, которые несут больные при приобретении лекарств, назначенных врачом для амбулаторного лечения. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Система государственного возмещения позволит обеспечить бесплатными препаратами 100 процентов россиян, имеющих право на льготные лекарства, а для всех остальных категорий граждан появится дифференцированная система скидок.

Система лекарственного возмещения также устранит дублирование федеральных и региональных льгот, так как в единую информационную базу человек будет попадать однократно на основе данных СНИЛС, рассказала министр порталу "Будущее России. Национальные проекты".

"Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Мы рассчитываем, что уже в 2022 году она может быть запущена. Для этого требуется полная цифровизация региональных медицинских и фармацевтических организаций, что будет обеспечено, согласно дорожной карте, к концу 2021 года", — сообщила Вероника Скворцова.

По словам министра, эта система позволит "кардинально изменить ситуацию и расширить права граждан на лекарственное обеспечение в амбулаторном сегменте, что будет иметь положительный эффект на показатели здоровья населения, демографии и экономического развития страны".

По данным Минздрава России, траты россиян на покупку лекарств в амбулаторном сегменте составляют около одного миллиарда рублей ежегодно.