Матвиенко приехал на «Тавриду» и сказал, какой будет музыка

Знаменитые композиторы и музыкальные продюсеры Игорь Матвиенко и Игорь Полонский встретились с участниками «Народной смены» в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

Гости обсудили с участниками форума, какие качества необходимы музыкантам, чтобы стать знаменитыми, а также поговорили о новых тенденциях в музыке.

Игорь Матвиенко выразил мнение, что будущее — за народной музыкой. По его словам, волна навеянного Западом хип-хопа сходит на нет и даже рэп-исполнители смотрят в сторону исконно славянской культуры.

Полонский поддержал коллегу и отметил, что народные мотивы придают музыке новые и яркие краски.

После встречи участники обсудили план работы над арт–манифестом с предложением о проведении в России в 2021 году «Года народного искусства и нематериального культурного наследия».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. «Народная смена» проходит на Тавриде с 29 июня по 5 июля и объединяет 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства, из всех 85 регионов страны.