Россиянка отказалась сидеть с чернокожей в самолете и разъярила пользователей

Чернокожая пассажирка пожаловалась на россиянку, которая отказалась сидеть рядом с ней из-за ее цвета кожи. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. Ее слова приводит The Sun.

Как сообщила темнокожая девушка по имени Тиарра, она летела рейсом авиакомпании Spirit Airlines из Лас-Вегаса в Чикаго . Когда пассажирка поднялась на борт самолета, она обнаружила, что ее сидение расположено рядом с белокожей россиянкой.

«Эта женщина запретила мне садиться рядом с ней. Она настолько этого не хотела, что ссорилась с бортпроводниками. К счастью, на рейсе были и другие (белокожие) люди, которые согласились поменяться со мной местом, чтобы сидеть рядом с ней. На это она с удовольствием согласилась», — вспоминает Тиарра.

Девушка добавила, что никогда не сталкивалась с подобным. По ее словам, весь оставшийся полет ее успокаивали другие пассажиры.

«Эти четыре часа показались мне вечностью. Я была так унижена и оскорблена», — пояснила пассажирка.

Позже Тиарра опубликовала еще один пост, в котором уточнила, что россиянка извинилась перед ней. Женщина заявила, что не рассчитывала уступать место никому, так как думала, что оно будет свободным.

«Тем не менее, она с удовольствием посадила рядом с собой молодого белого студента. Как только мы приземлились, она немедленно побежала жаловаться стюардессам на то, что ее новый попутчик весь полет называл ее расисткой», — добавила Тиарра.

Ее публикации стали вирусными, и многие пользователи возмутились из-за поведения россиянки и бездействия сотрудников Spirit Airlines.

«Тебе нужно подать жалобу, чтобы они компенсировали моральный ущерб. С этим нужно что-то делать. Я ни за что не позволила бы ей запретить мне садиться на место, за которое я заплатила. Я бы перелезла через ее задницу и врубила свою гетто музыку», — прокомментировала пользовательница Киара Финли.

«Я бы ее поблагодарил. Пускай змеи показывают свою голову. Наверняка она пахнет майонезом и мокрыми собаками», — пошутил другой комментатор.

«Кто-то должен был выкинуть эту стерву из самолета! Или посадить ее только с чернокожими людьми на весь полет. Я бы сидела рядом с ней и пялилась на нее. Не переживай насчет того, что произошло», — подбадривал Тиарру третий пользователь.

Авиакомпания Spirit Airlines отказалась комментировать инцидент и сообщила о том, что они расследуют случившееся.

В апреле сотрудницу авиакомпании United Airlines уволили за расистские оскорбления в адрес чернокожей пассажирки. Актриса Сесиль Хьюз собиралась лететь домой в Хьюстон в конце февраля 2019 года. По словам девушки, когда она обратилась к сотруднице авиакомпании с вопросом, та начала кричать на нее и называть обезьяной.