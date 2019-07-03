Катастрофически вымирающие россияне ответили Голиковой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население: естественная убыль россиян за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. Пользователи Twitter попытались найти виновников такого положения дел.

Началось все с шуток, комментаторы обвинили самих россиян в плохой статистике.

«Виновато само население, незапланированно дохнём, нарушая все законы, нормы и правила», — написал @Alpetrovich (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ну Медведев же сказал что число бедных в России сократится в 2 раза к 2024 году. Всё идёт по плану», — добавил @Andrew_Samara.

«Остались одни блогеры и Бузова», — заявил @Konstan76330749.

Многие пользователи заявили, что убыль населения напрямую связана с проводимой в стране политикой.

«Они для населения и ндс подняли, и пенсионный возраст, и цены на жкх/продукты/бензин, и зарплаты себе по 2-3 миллиона, а «неблагодарное» население размножаться не хочет!» — возмутился @Kirk_SAT.

«Ну, так от «макарошек» прироста населения ждать не приходится, особенно когда «государство ничего не должно», а только грозиться показать как «права качать», — написала @Svetlana1svetla.

«Просто посчитали неправильно. Сейчас посчитают правильно и будет прирост», — добавил @VMoyscha.

Пользовательница @jannaramazanov1 отметила, что население также сокращается из-за вредных привычек и некачественных продуктов.

«Наркотики, пьянство, курение, недоедание, плохие продукты с вредными эмульгаторами и консервантами вызывающие новые заболевания, паразиты, инфекции и бактерии, хроническая усталость ведущая к апатии и безразличию к жизни», — написала она.

Голикова называла естественный прирост населения и продолжительность жизни ключевыми национальными целями. По ее словам, убыль в 149 тысяч человек связана с падающей рождаемостью и недостаточными темпами снижения смертности.