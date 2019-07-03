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Испугался русского: Соловьев раскрыл суть шуток Зеленского 

Рамблер 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский забоялся говорить по-русски, заявил в своем телеграме журналист Владимир Соловьев.
1-3 июля в Торонто проходит конференция, посвященная реформам на Украине. Накануне на ней состоялось выступление Владимира Зеленского. В ходе него президент дважды пошутил о языках — о том, что плохо владеет английским, и о том, что украинский — почти официальный в Канаде.
Сегодня на шутки Зеленского отреагировал Владимир Соловьев. Журналист отметил, что и украинский, и английский языки для главы государства чужие и даются ему с трудом, однако на обоих Зеленский не боится говорить.
«А на родном для него русском боится», — написал Соловьев, отметив, что Зеленский не боялся русского языка во время съемок в юмористических шоу и даже во время недавней избирательной кампании.
Вчера на конференции в Торонто выступила и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Дипломат заявила, что никто не ожидает услышать на мероприятии, посвященном реформам на Украине, высказывания Владимира Путина, после чего процитировала его слова о крахе либерализма и сообщила, что Канада осуждает это заявление сильнее любой другой страны.
Комментарии1
Общество , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Христя Фриланд , Владимир Путин , Торонто
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