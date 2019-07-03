Испугался русского: Соловьев раскрыл суть шуток Зеленского

1-3 июля в Торонто проходит конференция, посвященная реформам на Украине. Накануне на ней состоялось выступление Владимира Зеленского. В ходе него президент дважды пошутил о языках — о том, что плохо владеет английским, и о том, что украинский — почти официальный в Канаде.

Сегодня на шутки Зеленского отреагировал Владимир Соловьев. Журналист отметил, что и украинский, и английский языки для главы государства чужие и даются ему с трудом, однако на обоих Зеленский не боится говорить.

«А на родном для него русском боится», — написал Соловьев, отметив, что Зеленский не боялся русского языка во время съемок в юмористических шоу и даже во время недавней избирательной кампании.