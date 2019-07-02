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«Мы катастрофически теряем население страны» 

Рамблер + ещё 8 18 минут назад
Фото: ТАСС
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.
На совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный» Голикова сообщила, что за первые четыре месяца 2019 года естественная убыль населения России составила порядка 149 тысяч человек.
"Мы катастрофически теряем население страны", — отметила она.
Голикова пояснила, что эти цифры свидетельствуют о том, что в стране падает рождаемость, а смертность снижается «не такими, как нам хотелось бы, темпами».
Голикова отметила, что многие российские регионы практиковали искусственное занижение показателей по смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы продемонстрировать «лучшую статистику». Однако в какой-то момент занижение стало невозможным из-за того, что «критически стали расти» показатели по другим заболеваниям, в том числе по тем, «от которых не умирают».
По словам Голиковой, регионам пришлось отказаться от практики занижения показателей по смертности после критики Минздрава и правительства РФ. После этого показатели начали расти. Так, смертность от онкологических заболеваний в Воронежской области в 2018 году выросла на 1,2%, за четыре месяца 2019 года — на 20%.
Вице-премьер призвала федеральные медицинские организации принимать участие в анализе ситуации, отметив, что в регионах имеется и недостаток кадров, и недостаток образования.
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Общество
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