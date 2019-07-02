Устроивший массовое ДТП пьяный священник стал настоятелем храма

В Ростове-на-Дону священник Дмитрий Кивилиди, устроивший в январе 2017 года массовое ДТП, стал настоятелем храма. Соответствующий указ, подписанный митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием, был опубликован на официальномсайте местной епархии.

Согласно документу, Кивилиди освобожден от должности штатного священника храма Казанской иконы Божией Матери и назначен настоятелем православного прихода храма Рождества Иоанна Предтечи.

17 января 2017 года Кивилиди спровоцировал аварию, в которой пострадали девять машин. Будучи в нетрезвом состоянии, он врезался в ВАЗ-21099. От удара оба автомобиля протаранили еще семь машин, припаркованных вдоль дороги. По данным СМИ, в аварии пострадали два человека, сам священник получил ссадины.

После происшествия служитель пожаловался на потерю памяти. На тот момент он был иереем храма Великомученика Георгия Победоносца. В мае 2017 года его восстановили в служении, сообщало DonNews.