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Устроивший массовое ДТП пьяный священник стал настоятелем храма 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Ростове-на-Дону священник Дмитрий Кивилиди, устроивший в январе 2017 года массовое ДТП, стал настоятелем храма. Соответствующий указ, подписанный митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием, был опубликован на официальномсайте местной епархии.
Согласно документу, Кивилиди освобожден от должности штатного священника храма Казанской иконы Божией Матери и назначен настоятелем православного прихода храма Рождества Иоанна Предтечи.
17 января 2017 года Кивилиди спровоцировал аварию, в которой пострадали девять машин. Будучи в нетрезвом состоянии, он врезался в ВАЗ-21099. От удара оба автомобиля протаранили еще семь машин, припаркованных вдоль дороги. По данным СМИ, в аварии пострадали два человека, сам священник получил ссадины.
После происшествия служитель пожаловался на потерю памяти. На тот момент он был иереем храма Великомученика Георгия Победоносца. В мае 2017 года его восстановили в служении, сообщало DonNews.
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Общество , Donnews.ru
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