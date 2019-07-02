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«Печальное зрелище»: Соловьев пожалел просящего Зеленского 

Рамблер 4 минуты назад
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал вторую попытку президента Украины Владимира Зеленского уволить генпрокурора Юрия Луценко и главу МИД страны Павла Климкина. В своем Telegram-канале Соловьев назвал это «печальным зрелищем».
2 июля Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Луценко, Климкина и назначении главой МИД Вадима Пристайко. Эти же представления президент Украины вносил на рассмотрение Рады 11 июля, однако документы не набрали в парламенте достаточного количества голосов.
«Просит! Повторно! Из Канады [2 июля Зеленский прибыл с визитом в Канаду — прим.ред.]. Мало победить на выборах, надо ещё и власть взять», — написал Соловьев (орфография и пунктуация автора сохранены).
По мнению телеведущего, у нового украинского президента нет команды, плана и воли.
Ранее Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности за несогласованный ответ на ноту России. В своей ноте РФ призывала письменно гарантировать, что украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, в случае выдачи будут судить на родине. МИД Украины ответил, что предложение Москвы «обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей».
Зеленский заявил, что не видел украинскую ноту и узнал о ней только из интернета. Президент выразил опасение, что действия министра могут поставить под угрозу возвращение моряков.
Сам Климкин говорил, что это дело — в компетенции МИД, поэтому дополнительного согласования с президентом не требовалось.
Комментарии26
Общество , Видео , Юрий Луценко , Вадим Пристайко , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Владимир Гройсман , МИД , Верховная Рада
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