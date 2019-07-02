Пока вы спали: Россия утонула в рейтинге паспортов

Россия теряет безвизовые страны

Компания Henley & Partners опубликовала на своем сайте обновленный Индекс паспортов, оценивающий гражданства по тому, сколько стран их обладатели могут посещать без виз. Лидерами рейтинга стали Япония Сингапур , а Россия опустилась до 51-го места.

Германия и Италия и Паспорта Японии и Сингапура, как и в предыдущей версии рейтинга, позволяют посещать без визы 189 стран. На втором месте — Южная Корея Финляндия (по 187 направлений для безвизового посещения), а на третьем — Дания Люксембург (186 стран). Россия опустилась сразу на четыре позиции: сейчас россияне могут посещать без визы 116 стран (по сравнению со 118-ю тремя месяцами ранее и 120-ю по итогам 2018 года). РФ в рейтинге опережает Украина : ей досталось 44-е место со 126-ю безвизовыми странами.

Российские авиакомпании перестали летать в Прагу

Как пишет «Коммерсант», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» — единственные в РФ авиакомпании, выполняющие прямой перелет в столицу Чехии из Москвы. В «Аэрофлоте» пообещали перевозить пассажиров отмененных рейсов на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передавать их другим перевозчикам. Пассажирам с бронированием за 2 июля предложили вернуть билеты без сборов или выбрать альтернативный пункт в Европе. Информированный источник «Интерфакса» заявил , что ограничение полетов российских авиакомпаний связано с недовольством Чехии условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.

В России начал дорожать бензин

По итогам 1 июля после отмены соглашения правительства с нефтяниками дизельное топливо и бензин на московских заправках подорожали на 1–14 копеек за литр по сравнению с показателями прошлой недели. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным РБК, топливо подорожало у «дочки » ЛУКОЙЛа « ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», у «Газпромнефть-Центр», Shell и «Транс-АЗС». Дизель больше всего вырос в цене у «Транс-АЗС»: на 64 копейки к уровню прошлой недели (до 45,67 рубля за литр). Цены на АИ-92 и АИ-95 на разных заправках выросли в диапазоне от 42,55 и 46,19 рубля за литр до 43,93 и 47,97 рубля за литр соответственно.

«Права качнуть?»: губернатор упрекнул жителей затопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил город Канск, в котором из-за затопления ввели режим ЧС, и заявил, что местные жители «качают права». Видеозапись беседы губернатора с жителями опубликована в сообществе «НГС. НОВОСТИ Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из женщин поинтересовалась, что будут делать люди, если вода размоет единственную дорогу. Она спросила у чиновника, будут ли присылать вертолеты.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам качну», — сказал Усс в ответ. Затем он пообещал, что дорогу восстановят, если ее размоет.

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Говядина, свинина и мясо птицы в России подорожают как минимум на десять процентов, если импортерам кормовых добавок доначислят НДС за последние три года (четыре-семь миллиардов рублей). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы Минсельхоза