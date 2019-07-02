Пока вы спали: Россия утонула в рейтинге паспортов 

Россия теряет безвизовые страны
Компания Henley & Partners опубликовала на своем сайте обновленный Индекс паспортов, оценивающий гражданства по тому, сколько стран их обладатели могут посещать без виз. Лидерами рейтинга стали Япония и Сингапур, а Россия опустилась до 51-го места.
Паспорта Японии и Сингапура, как и в предыдущей версии рейтинга, позволяют посещать без визы 189 стран. На втором месте — Южная Корея, Германия и Финляндия (по 187 направлений для безвизового посещения), а на третьем — Дания, Италия и Люксембург (186 стран). Россия опустилась сразу на четыре позиции: сейчас россияне могут посещать без визы 116 стран (по сравнению со 118-ю тремя месяцами ранее и 120-ю по итогам 2018 года). РФ в рейтинге опережает Украина: ей досталось 44-е место со 126-ю безвизовыми странами.
Российские авиакомпании перестали летать в Прагу
Власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Прагу, а авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары. Об этом сообщается на сайтах авиакомпаний.
Как пишет «Коммерсант», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» — единственные в РФ авиакомпании, выполняющие прямой перелет в столицу Чехии из Москвы. В «Аэрофлоте» пообещали перевозить пассажиров отмененных рейсов на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передавать их другим перевозчикам. Пассажирам с бронированием за 2 июля предложили вернуть билеты без сборов или выбрать альтернативный пункт в Европе. Информированный источник «Интерфакса» заявил, что ограничение полетов российских авиакомпаний связано с недовольством Чехии условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.
В России начал дорожать бензин
По итогам 1 июля после отмены соглашения правительства с нефтяниками дизельное топливо и бензин на московских заправках подорожали на 1–14 копеек за литр по сравнению с показателями прошлой недели. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным РБК, топливо подорожало у «дочки» ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», у «Газпромнефть-Центр», Shell и «Транс-АЗС». Дизель больше всего вырос в цене у «Транс-АЗС»: на 64 копейки к уровню прошлой недели (до 45,67 рубля за литр). Цены на АИ-92 и АИ-95 на разных заправках выросли в диапазоне от 42,55 и 46,19 рубля за литр до 43,93 и 47,97 рубля за литр соответственно.
«Права качнуть?»: губернатор упрекнул жителей затопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил город Канск, в котором из-за затопления ввели режим ЧС, и заявил, что местные жители «качают права». Видеозапись беседы губернатора с жителями опубликована в сообществе «НГС. НОВОСТИ Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».
Одна из женщин поинтересовалась, что будут делать люди, если вода размоет единственную дорогу. Она спросила у чиновника, будут ли присылать вертолеты.
«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам качну», — сказал Усс в ответ. Затем он пообещал, что дорогу восстановят, если ее размоет.
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Говядина, свинина и мясо птицы в России подорожают как минимум на десять процентов, если импортерам кормовых добавок доначислят НДС за последние три года (четыре-семь миллиардов рублей). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы Минсельхоза.
Раньше добавки по умолчанию включались в категорию «Продукты, используемые для кормления животных» и импортеры могли платить НДС в десять процентов. Проблема с размером НДС на добавки возникла из-за разного толкования постановления правительства о перечне товаров со льготной ставкой. В итоге к документу приняли поправки, где льготный статус добавок прописан однозначно, они вступили в силу с 1 апреля 2019-го, но ситуация осталась неопределенной: Минфин считает, что нужна доплата за добавки, задекларированные до этой даты. В Национальном кормовом союзе заявили, что в РФ импортируют до 90 процентов добавок, из-за доплаты НДС может закрыться часть компаний, остальные повысят цены, в результате продукция подорожает для конечного потребителя.